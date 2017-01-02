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Kahraman yoğun bakımdan çıktı

TBMM Başkanı Kahraman'ın yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak, takip ve tedavisine normal serviste devam edilmesine karar verildi.

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Kahraman yoğun bakımdan çıktı

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın, geçirdiği ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak, takip ve tedavisine normal serviste devam edilmesine karar verildi.

TBMM Başkanlığı, Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden bir açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ameliyat sonrası, üçüncü gününde yoğun bakım ünitesinde izlemine devam edilmekte olan TBMM Başkanımız Sayın İsmail Kahraman'ın genel durumu iyi seyretmektedir. Bu sabah yapılan tıbbi konseyde, yoğun bakım ünitesinden çıkarılarak, takip ve tedavisine normal serviste devam edilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir. Hastanın sağlığı açısından ziyaretçi kabul edilmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." AA

Etiketler: TBMM BAşkanlığı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İsmail Kahraman'ın sağlık durumu
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