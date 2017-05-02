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Kahraman ve Yılmaz'dan darbe davalarına müdahillik talebi

TBMM Başkanı Kahraman ve Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, FETÖ çatı davası ile Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin açılan davaya müdahillik talebinde bulundu.

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Kahraman ve Yılmazdan darbe davalarına müdahillik talebi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ), 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşananlara ilişkin çatı dava ile Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin açılan davaya müdahillik talebinde bulundu.

Kahraman ve Yılmaz, avukatları aracılığıyla darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanığın yargılandığı davanın görüleceği Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi ile Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 sanığın yargılanacağı davanın görüleceği Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi başkanlıklarına dilekçe gönderdi.

Dilekçelerde, tüm sanıklardan şikayetçi ve davacı olan Kahraman ve Yılmaz'ın, sanıkların işledikleri suçtan doğrudan zarar gördükleri belirtilerek, davalara katılma taleplerinin kabul edilmesi istendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Mahkeme, ABD'de bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, sivil imamlar oldukları bildirilen Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek ile uçaklarıyla çeşitli noktaları bombalayan pilotların da arasında bulunduğu sanıkları yargılamaya 1 Ağustos 2017'de başlayacak.

Darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili 221 sanık hakkında hazırlanan "çatı iddianamesi" ise Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti. Bu davayla ilgili yargılama da 22 Mayıs 2017'de başlayacak.

Etiketler: TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, fetullahçı terör örgütü
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