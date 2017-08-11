  • 11 AĞUSTOS 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.551
    EURO 4.178
  • BIST 106738.5
    ALTIN 146.982
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Kahraman ve Yılmaz'dan Akıncı davasına müdahillik talebi

Kahraman ve Yılmaz'dan Akıncı davasına müdahillik talebi

TBMM Başkanı Kahraman ile Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davaya müdahillik talebinde bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Kahraman ve Yılmazdan Akıncı davasına müdahillik talebi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davaya müdahillik talebinde bulundu.

Kahraman ve Yılmaz'ın avukatı Samet Can Olgaç, müvekkillerinin katılma talebine ilişkin dilekçeleri, davanın görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.

Dilekçelerde, "demokratik yollarla seçilmiş meşru Cumhurbaşkanını, hükümeti ve parlamentoyu devre dışı bırakarak, kendi iradesini ülkeye egemen kılmak amacıyla şiddet, adam öldürme, baskı ve tehdit yöntemlerinin her türlüsünü devreye sokan terörist grubun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenleyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimiyetini kontrol altına almak, halkın sivil direnişini silah zoruyla engellemek, medya organlarını baskıyla denetim altına alarak kendi gayrimeşruluğunu örtbas etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve devletin diğer stratejik kurumlarını saldırı yoluyla ele geçirerek iradesini zorla tesis etmek amacıyla hareket ettiği" kaydedildi.

FETÖ/PDY üyesi teröristlerin, asker, polis ve sivil olmak üzere 250 vatandaşın şehit olmasına, 2 binin üzerinde vatandaşın ise yaralanmasına yol açtıkları ifade edilen dilekçelerde, Kahraman ve Yılmaz'ın tüm sanıklardan şikayetçi olduğu belirtildi.

Dilekçeler, Mahkeme Başkanı Selfet Giray tarafından, değerlendirilmek üzere dosyaya kabul edildi.

Etiketler: TBMM Başkanı Kahraman, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Akıncı davası, müdahillik talebi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER