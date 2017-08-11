Kahraman ve Yılmaz'dan Akıncı davasına müdahillik talebi

TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılandığı davaya müdahillik talebinde bulundu.

Kahraman ve Yılmaz'ın avukatı Samet Can Olgaç, müvekkillerinin katılma talebine ilişkin dilekçeleri, davanın görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.

Dilekçelerde, "demokratik yollarla seçilmiş meşru Cumhurbaşkanını, hükümeti ve parlamentoyu devre dışı bırakarak, kendi iradesini ülkeye egemen kılmak amacıyla şiddet, adam öldürme, baskı ve tehdit yöntemlerinin her türlüsünü devreye sokan terörist grubun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast düzenleyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimiyetini kontrol altına almak, halkın sivil direnişini silah zoruyla engellemek, medya organlarını baskıyla denetim altına alarak kendi gayrimeşruluğunu örtbas etmek, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve devletin diğer stratejik kurumlarını saldırı yoluyla ele geçirerek iradesini zorla tesis etmek amacıyla hareket ettiği" kaydedildi.

FETÖ/PDY üyesi teröristlerin, asker, polis ve sivil olmak üzere 250 vatandaşın şehit olmasına, 2 binin üzerinde vatandaşın ise yaralanmasına yol açtıkları ifade edilen dilekçelerde, Kahraman ve Yılmaz'ın tüm sanıklardan şikayetçi olduğu belirtildi.

Dilekçeler, Mahkeme Başkanı Selfet Giray tarafından, değerlendirilmek üzere dosyaya kabul edildi.