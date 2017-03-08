  • 08 MART 2017, ÇARŞAMBA

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Kahraman TBMM Genel Kurulunda

Yaklaşık iki aydır rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören TBMM Başkanı Kahraman, Meclis mesaisine TBMM Genel Kurulunu açarak başladı.

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Kahraman TBMM Genel Kurulunda

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin tasarıların görüşüleceği TBMM Genel Kuruluna katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle 29 Aralık 2016 tarihinde Güven Hastanesine kaldırılan Kahraman, yaklaşık iki ayın ardından Meclis mesaisine genel kurulu açarak başladı.

"Inflamatuor Abdominal Aort Anevrizması" teşhisiyle 30 Aralık 2016'da ameliyat edilen Kahraman, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından 14 Ocak 2017 tarihinde eve geçmiş ve tedavisine burada devam edilmişti.

Etiketler: tbmm, genel kurul, Kahraman
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