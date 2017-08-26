  • 26 AĞUSTOS 2017, CUMARTESI

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Buradasınız : » » 'Kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun'

'Kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun'

Bakan Eroğlu, Büyük Taarruz'un 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Zafer Yürüyüşü" öncesi Afyonkarahisar'da bir okulun bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

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Kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Büyük Taarruz'un 95. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Zafer Yürüyüşü" öncesi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Çakırözü köyünde okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Atlı jandarma ekipleri öncülüğünde, Bakan Eroğlu, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve Hatice Dudu Özkal, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Sırma, gençler ve çok sayıda vatandaş ile o döneme ait asker kıyafetlerinin benzerlerini giyen askerler, Zafer Yolu Başlangıç Alanı'nda toplandı.

Alanda düzenlenen törende konuşan Eroğlu, "Bu topraklar benim de doğduğum büyüdüğüm topraklar, gerçekten her karışı şehit kanlarıyla sulanmış mübarek topraklar." ifadesini kullandı.

Bakan Eroğlu, 95 yıl önce 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece kahraman ordunun Şuhut'tan hareketle bu yoldan Kocatepe'ye kadar yürüdüğünü hatırlattı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 26 Ağustos 1922 sabahı Büyük Taarruz'un başladığını ve 9 Eylül 1922'de İzmir'den düşmanın denize dökülmesiyle sonuçlandığını dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu:

"Biz de atalarımız gibi bugün 95 yıl önceki heyecanla Kocatepe'ye doğru yürüyoruz. Yürüyüşe katılan herkesi de kutluyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ayrıca bu topraklar için şehit düşen, canını seve seve feda eden bütün kahraman şehitlerimizin ruhları şad olsun. Milletimiz her zaman istiklali, istikbali için canlarını seve seve vermiştir. Birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da pekiştirerek inşallah büyük destanlar yazmaya bu millet devam edecek."

Daha sonra "Zafer Yürüyüşü"nü başlatan Eroğlu, Kocatepe'ye doğru ilerleyen grubu uğurladı.

Etiketler: Büyük Taarruz'un 95. yıl dönümü, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, malazgirt zaferi
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