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Buradasınız : » » Kahraman şehit polis Sekin'in adı Çiğli'de yaşayacak

Kahraman şehit polis Sekin'in adı Çiğli'de yaşayacak

İzmir'deki terör saldırısında canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla büyük bir facianın yaşanmasını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in adı, yaşadığı sokağa verildi.

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Kahraman şehit polis Sekinin adı Çiğlide yaşayacak
İzmir'deki terör saldırısında canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla büyük bir facianın yaşanmasını önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in adı, yaşadığı sokağa verildi.
 
Bayraklı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, şehit polis Fethi Sekin'in Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağa Şehit Polis Fethi Sekin Sokağı isminin verilmesi önerisi belediye meclisinde oybirliğiyle kabul edildi.
 
Belediye Başkanı Hasan Karabağ, yaşanan bu olayın milli duyguları ve beraberliği bin kat artırdığını söyledi.
 
İzmir'in Çiğli ilçesinde de belediye meclisinin aldığı kararla İzmir'deki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adının bir parka verileceği belirtildi.
 
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis toplantısında oybirliği ile alınan kararla şehit polis Fethi Sekin'in adının bir parkta yaşatılmasına karar verildi. 
 
İzmir'de yayınlanan bir internet gazetesi de şehit polis Fethi Sekin adına memleketi Elazığ'da bir kütüphane kurmak üzere kampanya başlattı.
 
Haberhürriyeti Gazetesinden yapılan açıklamada şehit polis memuru Fethi Sekin'in memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde bir kütüphane kurmak için kampanya başlatıldığı bildirildi.
 
Etiketler: Fethi Sekin, kahraman şehit polis, izmir
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