Kahraman polis Fethi Sekin büyük bir katliamı önledi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli 'Şahinler Timi'nde görevliydi. Hain saldırıda canını gözetmeden çatıştı. Uzun namlulu silahlarını kuşanmış teröristlerin peşine düştü. Canını hiçe sayan Sekin, bir teröristi öldürdü, kendisi de şehit oldu. Elazığlı bir ailenin 6 çocuğundan biriydi. 8 yıldır da İzmir’de görev yapıyordu.

Sekin görevi başında başka tehlikeler de atlatmıştı

Sekin, görevinin fedakarca yapan bir polisti. Meslek hayatı boyunca pek çok tehlikeli olayı atlattı. Bunların arasında en ciddisi 26 Mayıs 2014'te yaşandı. Hatalı park eden araçları kaldırttı, yürüyerek adliye önündeki görev yaptığı bölüme doğru gitti ancak, Fethi Sekin'e bir otomobil çarptı. Havaya savrulup yere düşen Sekin'e 5 gün iş görmez raporu verilmişti. Ölümden dönen Sekin, otomobilin sürücüsünden şikayetçi oldu.

55 gün önce annesini kaybetmişi

Elazığlı kahraman polis, 55 gün önce de 62 yaşındaki annesi Hatun Sekin’i kanserden kaybetmişti. Acısı çok tazeydi, 66 yaşındaki babası Mehmet Zeki Sekin’i memlekette yalnız bırakmamıştı. İzmir’e yanına getirmişti.



" Babamız evde yok, kapıyı açamayız"

Polis memuru Fethi Sekin'in acı haberini meslektaşları Bayraklı Osmangazi Mahallesi'ndeki evine gelerek haber vermek istedi. Ancak, Sekin’in üç çocuğu kendilerine tembih edildiği gibi kapıyı açmak istemedi. Dairenin kapısını çalan polis memurlarına, şehidin çocukları Tolunay (16), Dila (15) ve Nisa (8), "Babamız evde yok kapıyı açamayız" yanıtını verdi. Sekin’in eşi Rabia Sekin'in evde olmadığı anlaşıldı. "Biz zaten babanız için geldik, onun arkadaşlarıyız" diyerek ikna eden polisler eve girdi. Acı haberi, şehidin eşi Rabia Sekin eve gelince aldı.

" Eşi ve kardeşi şehadet haberiyle yıkıldı"

Fethi Sekin'in eşi Rabia Sekin ve kardeşi, haberi alır almaz şehidin kaldırıldığı Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Burada bir süre kalan şehidin eşi Rabia Sekin ve kardeşi daha sonra polislerle birlikte hastaneden ayrılarak evine geçti.

Şehit polisin oturduğu dokuz katlı apartmana beş katı kaplayacak şekilde Türk bayrağı asıldı.

Fethi Sekin'in cenazesinin de Baskil İlçesine bağlı Doğancık Köyüne getirilip toprağa verileceği belirtildi.