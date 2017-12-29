Kahraman ilan edilen yüzbaşı “FETÖ’cüyüm” diyerek teslim oldu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne gidip “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim oldu.

Akın, FETÖ üyesi olduğunu itiraf etmesinin ardından gözaltına alındı.

Halen sorgusu devam eden Akın, ''Örgütün kendisine baskı yaptığını ve bu baskılara dayanamadığını'' söyledi.

Burak Aydın, 15 Temmuz gecesi darbecilere direndiği gerekçesiyle kahraman ilan edilmiş ve madalya ile ödüllendirilmişti.

Kaynak: TRT Haber