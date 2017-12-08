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Kahraman: BM yıllar öncesinde İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saymıştır

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yazılı mesaj yayınlayarak ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti göstermesi kararına tepki gösterdi.

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Kahraman: BM yıllar öncesinde İsrailin ilhak ve başkent ilanını geçersiz saymıştır

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, yazılı mesajında Birleşmiş Milletler'in 1980 yılındaki kararıyla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydığını hatırlattı.

İsrail’in tutumunun iki devletli çözüm vizyonunun önünde engel oluşturduğunu vurgulayan Kahraman, Trump'ın kararının önümüzdeki günlerde dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtti.

İsmail Kahraman, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bir an önce yetkisindeki tüm gücü kullanarak bu gidişi durdurma yönünde adım atması gerektiğinin de altını çizdi.

Kahraman, "Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün gücünü bölge barışı ve Filistin - İsrail anlaşmazlığının çözümü için kullanmaya devam edecektir." dedi.

İslam Dünyasının ve Amerikan Kongresinin karara karşı hassasiyet göstereceğine inandığını söyledi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ismail kahraman, tbmm
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