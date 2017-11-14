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Kahraman, Bahçeli'den Meclis başkanlığı seçimi için destek istedi

AK Parti'nin meclis başkan adayı Kahraman, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti.

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Kahraman, Bahçeliden Meclis başkanlığı seçimi için destek istedi

AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı İsmail Kahraman, Meclis başkanı seçimi için muhalefet liderlerinden destek istiyor.

AK Parti'nin adayı olan Meclis Başkanı İsmail Kahraman, ilk olarak MHP lideri ile görüştü. 

Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, AK Parti ve MHP'nin Genel Başkan yardımcıları ile grup başkanvekilleri de bulundu.

20 dakika süren görüşmenin ardından Meclis Başkanı İsmail Kahraman kısa bir açıklama yaptı, Meclis Başkanlığı seçimi için Bahçeli'den destek istediğini söyledi.

İsmail Kahraman saat 17.00'de de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edecek.

Kaynak: TRT Haber  

Etiketler: ismail kahraman, meclis başkanı seçimi, MHP Genel Başkanı devlet bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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