Kağıthane ve Haydarpaşa'da yangın

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir depoda yangın çıktı.

Haydarpaşa Limanı'ndaki vincin yağ varillerinin üzerine devrilmesi sonucu çıkan yangın da, kontrol altına alındı.

İstanbul'da beklenen yağmur akşam saatlerinde dolu ve fırtına şeklinde etkili oldu. Kağıthane’de ağaçlık alanın yakınında bulunan bir depoya yıldırım düştü.

Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Fırtınada, Haydarpaşa Limanı'ndaki vinç de, yağ varillerinin üzerine devrildi.

Varillerin patlamasıyla başlayan yangına çevredeki ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.