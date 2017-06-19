  • 19 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

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Buradasınız : » » Kadir Gecesi çarşamba günü idrak edilecek

Kadir Gecesi çarşamba günü idrak edilecek

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, 21 Haziran'ı 22 Haziran'a bağlayan gece kutlanacak.

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Kadir Gecesi çarşamba günü idrak edilecek

İslam dininde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, çarşambayı perşembeye bağlayan gece idrak edilecek.

Ramazan ayının son on gününde gizli olduğuna inanılan Kadir Gecesi, bu sene ramazanın 26'ncı gecesi olan 21 Haziran gününe denk geliyor.

İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor.

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Etiketler: kadir gecesi, çarşamba günü
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