CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Ata Köşk Otel'de düzenlenen ve çeşitli illerden kadın muhtarların katıldığı toplantıda, kadınların siyasette daha fazla yer alması gerektiğini söyledi.

"Kadınlar siyasete damga vurmak zorundadır." diyen Kılıçdaroğlu, kadınların siyasete girmesi durumunda, siyasette ahlaki düzeyin yükseleceğini dile getirdi. Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kadınlar siyasete girdiği ölçüde Türk siyaseti daha saygın yerde olacaktır. Kadınların sezgi gücü güçlüdür. Bir tehlikeyi önceden görür kadınlar. Dolayısıyla bugün ülkenin içinde bulunduğu durumdan ben nasıl kaygı duyuyorsam ülkenin kadınları daha fazla duyuyor. Gidişten ciddi endişeler duyuyorlar. Hep birlikte güzel bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Hep birlikte güzel bir Türkiye'de kadın erkek eşitliğini istiyoruz. Kadınların siyasete damga vurmasını istiyoruz."

"Muhtarlıkla ilgili özel bir kanun çıkmalı"

Kılıçdaroğlu, belediyelerin topladığı emlak vergisinden bir miktar payın muhtarlara aktarılabileceğini söyledi.

Muhtarların telefon, internet harcamalarının da ilgili belediye tarafından karşılanması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Nüfusu belli oranı geçiyorsa ayrıca belediye tarafından muhtara bir sekreter verilmesi lazım. Hepimiz gelip geçiciyiz ama muhtarlık kalıcıdır, belediye başkanlıkları kalıcıdır. Bu makamların toplumun öngördüğü ağırlıkta temsil edilmesi lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu, muhtara özgü bağımsız bir kanun olmadığını da belirterek, "Parlamentoya düşen görev, muhtarlıkla ilgili özel bir kanun çıkarmak. Muhtar, kanunu eline aldığında kendisiyle ilgili tüm düzenlemeleri görmeli. Her muhtar görevini bir kanuna bakarak öğrenmiş olur." açıklamasını yaptı.

Belediye meclislerinde muhtarların haberi olmadan mahalleyle ilgili karar alındığını belirten Kılıçdaroğlu, "Bu olmaz. Ne yapmak gerekiyor? Yasal düzenleme ile muhtarın bulunduğu mahalleyle ilgili belediye meclisinde bir sorun görüşülecekse o mahallenin muhtarı o kararda söz sahibi olmalı. Muhtar gelmeli, o kararla ilgili kürsüye çıkmalı konuşmalı, karar görüşülürken de oy salonunda olmalı. Bu neden gerekli? Eğer muhtar o mahallenin oyunu almışsa o mahalleyle ilgili karar verilirken, muhtarı görmezseniz orada demokrasi olmaz." ifadelerini kullandı.

"Sizi ziyarete gelen milletvekillerine sorun"

CHP olarak seçimlerde yüzde 33 cinsiyet kotası getirdiklerini bildiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Ama milletvekilliği seçimleri değil, çünkü o seçimlerde cinsiyet kotasının uygulanabilmesi için Siyasi Partiler Yasası'nın değişmesi gerekli. Şimdi kadın muhtarlar olarak sizden isteğim; hangi milletvekili sizi ziyarete gelirse, hangi partiden olursa olsun, ilk söyleyeceğiniz cümle şu olmalı; 'Neden Siyasi Partiler Yasası'nı değiştirmiyorsunuz, neden cinsiyet kotasını getirmiyorsunuz. Kadın milletvekili sayısı parlamentoda artmalı.' Biz buna hazırız, getirsinler. Biz kendi tüzüğümüzde yüzde 33, Avrupa'nın en büyük cinsiyet kotasını getirdik. 'Kadın kotası' demiyoruz, 'cinsiyet kotası' diyoruz. Siyasi Partiler Yasası değişecekse biz buna hazırız, bunun sözünü kadın muhtarların önünde CHP Genel Başkanı olarak veriyorum. Cinsiyet kotasını, Siyasi Partiler Yasası'na getirerek, kadınlara pozitif ayrımcılık sağlayarak biz Türkiye'nin çehresini değiştirebiliriz. Erkek egemenliğini kırıp, kadın erkek eşitliğini sağlayabiliriz."

Kadınların insan ilişkileri kurmada olağanüstü bir özelliği olduğunu ve tüm kapıları kolayca çalabildiğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de 50 bin 217 muhtarımız var, ama kadın sayısı çok az. Bu sayının yükselmesi lazım, bu sayı önümüzdeki 10 yılda 5 bine 10 bine çıkmalıdır." diye konuştu.

Muhtarlarla ilgili bağımsız bir kanun olmadığını ve bunun mutlaka çıkarılması gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, böyle bir teklifin parlamentoya gelmesi durumunda CHP olarak "evet" oyu vereceklerini de bildirdi. AA