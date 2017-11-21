'Kadınların cesareti ümmetin geleceğidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hak-İş Konfederasyonu Genel Merkez Kadın Komitesi tarafından düzenlenen ‘Sendikal Bakış Açısıyla Kadın Çalışanlar İçin Sorun Çözme Yöntemleri Projesi’ Kapanış Toplantısına katıldı.

Emine Erdoğan burada yaptığı konuşmada, Anadolu kadınının çok yönlü olduğuna işaret ederek, bu nedenle sorunlarının da çok boyutlu olduğunu söyledi.

Gerek ev içi sorumluluklar gerekse çalışma hayatının getirdiği sorunların kadınlara ağır yükler yüklediğini belirten Emine Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle bizler geleneklerimizle, medeniyet değerlerimizle örtüşen bir denklem kurarak bu yükleri hafifletmeliyiz. Devletimiz bunun gayreti içindedir. Son 15 yılda medeni kanunda, iş kanununda ve nihayetinde anayasamızda yapılan değişikliklerle önemli aşamalar kaydedilmiştir. Hükümetimiz, aile ve iş hayatını uyumlu hale getirmek için çalışan kadınlara hamilelik, doğum ve süt izinlerini kullanabilecekleri esnek çalışma imkânı getirmiştir. İzinde geçen süreyi kademe ilerlemelerinde saydırmış, kadın istihdamını teşvik eden birçok düzenleme yapmıştır. Annelik yapan, evini çekip çeviren, çalışan, üreten kadınlarımız için yapılacaklar elbette daha bitmemiştir. Kadınlarımızı karar mekanizmalarında daha çok görmek hepimizin arzusudur. Kadının olmadığı bir siyaset, kadın bakışının yansımadığı bir yönetim sadece kadınlar için değil tüm toplum için eksikliktir. Başarısı uluslararası alanda yankılanan iş kadınları, gençlerimizin ufkunu açan kadın akademisyenler görüyorum, bunlar hepimize gurur veriyor. Küçük adımlarla kendi işini kuran, müteşebbis kadınlarımız umudumuzu daha da arttırıyor."

Türkiye'nin bölgesinde güçlü bir ülke olmasının İslam dünyası ve tüm mazlumların kaderini etkileyeceğine işaret eden Emine Erdoğan, kadınların acıya ve gözyaşına, yoksulluğa, eğitimsizliğe birlik ve dayanışma içinde çözümler üretebileceğini belirtti.

Neşet Ertaş'ın "Kadın insandır, erkek insanoğludur." sözüne atıfta bulunan Erdoğan, "İnsanlığın sağduyusu ve vicdanı olan kadınlarımız dünyanın da umududur. Kadınlarımızın yüreği, sabrın, fedakârlığın, sevginin anayurdudur. Burada ülkemizin geleceği adına ne kadar güzellik yeşertebilirsek, sorunları daha kolay aşabiliriz." diye konuştu.

Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunları ve buna dair verilen çetin mücadeleyi herkesin bildiğine dikkat çeken Erdoğan, şunları kaydetti: "Milli irademizin şahlanışını durdurmak, bu güzel ülkenin bağımsızlığını baltalamak istiyorlar. Ancak vatanına sevdalı gençlerimiz, yüreği demirden güçlü fedakâr kadınlarımız oldukça buna güçleri asla yetmeyecektir. Türkiye’nin her alanda kaydettiği ilerleme ve kalkınma, başkalarının hayallerini yıksa da bizim özgüvenimizi artırıyor."

İstiklal Savaşı'ndan 15 Temmuz'a bu topraklar için mücadele vermiş fedakâr ve cefakâr tüm kadınları şükranla andığını belirten Emine Erdoğan, şehit analarını, eşlerini minnetle yâd etti.

"Unutmayın bizim gücümüz ümmetin gücü, cesaretimiz ümmetin geleceğidir." diyen Emine Erdoğan, konuşmasının sonunda kadınlara iş hayatında başarı diledi. “Siz güçlü olun ki milletimiz de güçlü olsun." dedi.

AA

