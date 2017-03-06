'Kadını ötekileştiren her türlü anlayışı reddediyoruz'

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, tarihten aldıkları ilhamla, kadını değersizleştiren, ötekileştiren her türlü anlayışı reddettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlattığımız bu anlayış değişikliği sayesinde, kadınlarımız için birbirinden önemli kazanımlar elde ettik." dedi.

Kaya, Üsküdar Belediyesi tarafından Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen "İz Bırakan Kadınlar Zirvesi"nin açılışında yaptığı konuşmada, hayatta kadının izinin, damgasının olmadığı bir alanın bulunmadığını söyledi.

Kadının, dünyayı daha güzel, daha anlamlı kıldığını dile getiren Kaya, "Burada bugün, yaşadığınız farklı coğrafyalarda insanlığa değer katan örnek çalışmalarıyla dünya kadınlarının sesi olmuş değerli kadınlarımız var. Kadın emeğinin, kadın özgürlüğünün sesi oldunuz. Toplumsal zihniyet dönüşümünün gerçekleşmesinde öncü kadınlar oldunuz." diye konuştu.

Kaya, Allah'ın, insanı birbirini tamamlayan, seven, destekleyen ve koruyan iki cins olarak yarattığını ifade ederek, kadının, yeryüzündeki varlığın ilk nüvesi, aile ocağı içinde yükselen sevgi ve merhametin kaynağı olduğunu, modern çağın getirdiği baş döndürücü değişimi anlamaya çalışırken, ufuk açacak şeyin, bu temel hakikat olduğuna işaret etti.

"16 Nisan Türkiye için dönüm noktasıdır"

Vatanı uğruna şehadete koşan kahraman kadınların bunu başardığını, etrafın ateş çemberi olduğu halde birlik ve beraberliğin, istikrarın ve güçlü iktidarın, güçlü ve kararlı Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde dimdik ayakta olduğunu anlatan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şimdi bize, milletimizin 15 Temmuz direnişiyle verdiği mesaja, 16 Nisan'da 'evet' diyerek karşılık vermek düşüyor. İstikrarın kalıcı, istikbalin sağlam ve 15 Temmuz'daki istikbal mücadelemizin sürekli olması için 16 Nisan, Türkiyemiz için dönüm noktasıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile demokrasimiz daha da gelişecek. Türkiye istikrara kavuşacak, kalıcı barış ve kardeşlik gelecek. Yeni anayasayla tüm kadınlar için daha özgür ve daha müreffeh bir Türkiye'nin temellerini birlikte atacağız. Yeni anayasa milletimizin istiklal ve istikbal meselesidir. Aslında yeni anayasa siyaset üstü bir meseledir. Kadınlar olarak, milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek için Çanakkale ruhuyla, 15 Temmuz direniş ruhuyla bu konuda çalışmaya devam edeceğiz. 16 Nisan'da kadın hak ve özgürlüklerini güçlü bir anayasayla, güçlü bir liderle teminat altına alacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini birlikte inşa edeceğiz. Kadının siyasette daha aktif rol üstlenmesi için 16 Nisan'da 'evet' diyeceğiz. Kapı kapı dolaşarak, meydanları doldurarak, milli iradeye, demokrasimize sahip çıkacağız. Kalıcı siyasi istikrar için, kaosa yol açan koalisyon dönemlerini bitirmek için 'evet' diyeceğiz."

Etkinlik, programların ardından bugün sona erecek.