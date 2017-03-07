Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Dünya Kadınlar Buşulması"nda yaptığı konuşmasında, "Gururla söylüyorum ki Türkiye'de kadının bir istismar aracı olarak kullanılmaması için en büyük mücadeleyi 15 yıl boyunca biz AK Parti iktidarı olarak verdik. Modern dünyanın anlamsız dayatmalarından birini biz zihniyet olarak reddediyoruz. Ne diyor bu anlayış, 'Saygın kadın eşittir ekonomik gücü ve özgürlüğü olan kadın'. Bu tanımlama kadının gücünü anlatmakta oldukça yetersizdir. " dedi.

Başbakan Yıldırım, "Kadının ekonomik gücü, sosyal statüsü, eğitim durumu ne olursa olsun biz iyi biliyoruz ki kadın her zaman bir toplumun kilit taşıdır. O kilit taşı sarsıldığı zaman toplum da sarsılmaya ve tehlike çanları çalmaya başlar. Hiçbir ekonomik güç, hiçbir sosyal statü, hiçbir akademik unvan annelikten üstün değildir. Bir çocuğa tebessüm ettirebilen anne bakışları karşısında dünyalık hiçbir şeyin değeri yoktur." diye konuştu.

"Biz diyoruz ki güzel işler 'Evet' demekle başlar"

"Bu oylamada 2 tercih var. Birisi evet, birisi hayır. Biz diyoruz ki güzel işler 'Evet' demekle başlar. Evlenirken 'Evet' diyoruz, eğlenceye giderken 'Evet' diyoruz, seyahate giderken 'Evet' diyoruz, arkadaşlık kurarken evet diyoruz." diyen Yıldırım, "'Hayır' kendisi zaten soğuk bir kelime. Yani reddetmek, 'Hayır' demek, insan fıtratına da çok uygun bir şey değil. Onun için 'Evet'te bereket var, 'Hayır'dan hayır gelmez diyoruz." diye konuştu.

"15 Temmuz gecesi meydanlara inen insanların yüzde 51'i kadındı"

15 Temmuz gecesi meydanlara inen insanların yüzde 51'nin kadın olduğunu ifade eden Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yani kadın sadece evinde oturacak, evinin işini yapacak, sokakta ne işi var demiyor. Türk kadını, yeri geldiğinde demokrasisine de sahip çıkıyor, ülkesine de sahip çıkıyor, bayrağına da sahip çıkıyor. Çocuğunu da en iyi şekilde yetiştiriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tankların üzerine korkusuzca yürüyen kadınların mücadelesini hangi ifadeler tam olarak anlatabilir. O gece 11 kadınımızı, kadın kahramanımızı şehit verdik. Milletimiz onları asla unutmayacak."