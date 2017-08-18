  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Kaçamayacaklarını anlayan teröristler kendilerini patlattı

Tunceli'de bir köy evinde güvenlik güçleri tarafından sıkıştırılan 2 terörist teslim olmayarak, saklandıkları evin banyosunda el bombası ile kendilerini patlattı.

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Kaçamayacaklarını anlayan teröristler kendilerini patlattı

Tunceli'nin Yenidoğdu köyünde bir evde güvenlik güçleri tarafından sıkıştırılan 2 terörist teslim olmayarak, saklandıkları evin banyosunda el bombası ile kendilerini patlattı.

Bir köy evinde güvenlik güçleri tarafından kuşatılan 2 terörist kaçamayacaklarını anlayarak evin banyosunda el bombası ile kendilerini patlattı.

Ölü olarak ele geçirilen teröristlerin evinden silah, el yapımı patlayıcı düzeneği ve el bombaları ele geçirildi. 

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada teröristlerin MKP üyesi olduğu bildirildi. 

Etiketler: Tuncel, teröristler, terör örgütü, PKK, son dakika, haber, Haberler, terör operasyonu, mkp
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