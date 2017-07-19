Kabinede yeni 6 isim görev aldı

Kabinede yapılan değişiklikle 6 milletvekili bakanlık görevine getirildi.

Kabineye giren yeni bakanların özgeçmişleri şöyle:

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

26 Şubat 1972'de Yunanistan Gümülcine'de doğan Hakan Çavuşoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.

24. Dönemde Bursa Milletvekili seçildi. Adalet Komisyonu Üyeliği ve Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

İyi düzeyde Yunanca, orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen AK Parti Bursa Milletvekili Çavuşoğlu, evli ve 2 çocuk babası.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

12 Mart 1977'de Gaziantep Nizip'te doğan Abdulhamit Gül, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Gül, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesi olan Gül, Ankara'da serbest avukatlık yaptı. Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüten Gül, HAS Parti Genel İdare Kurulu üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi seçilen Gül, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Abdulhamit Gül, AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresinde yeniden MKYK üyeliğine seçildi ve AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

Gül, evli ve 3 çocuk babası.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

11 Ekim 1966'da İstanbul Üsküdar'da doğan Osman Aşkın Bak, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını yaptı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İstanbul Ticaret Odasında meclis üyesi olarak görev yaptı. Çeşitli spor kulüplerinde genel sekreterlik ve başkanlık görevleri ile federasyonlarda yönetim kurulu üyeliği, kurul üyeliği, genel kurul delegeliği ve başkanlık görevlerinde bulundu.

Çok sayıda makale ve bilimsel yayını bulunan Bak, 24. Dönem'de İstanbul Milletvekili seçildi. NATO Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Sözcüsü olan Bak, Dopingle Mücadele Araştırma Komisyonu Başkanlığı yaptı.

Çok iyi düzeyde İngilizce ve orta düzeyde Almanca ve Farsça bilen Bak, evli ve 4 çocuk babası.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Ahmet Demircan, 3 Temmuz 1954'te Samsun'da doğdu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede genel cerrahi ihtisası yaptı. Demircan, Samsun 1 No'lu Sağlık Ocağı doktoru, Muş Devlet Hastanesi ve Bafra Devlet Hastanesi genel cerrahi uzmanı görevlerinde bulundu.

20 ve 21. Dönem'de Samsun Milletvekili seçildi. 54. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 21. Dönem'de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu ve Milli Savunma Komisyonu Üyesi oldu.

İngilizce ve Arapça bilen AK Parti Samsun Milletvekili Demircan, evli ve 6 çocuk babası.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

7 Haziran 1979'da Adana'da doğan Jülide Sarıeroğlu, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü bitirdi. Aynı bölümde lisansüstü eğitimini sürdürmekte.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarında MKYK üyeliği, İstihdam Komisyonu Başkanlığı, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı, Teşkilat İşleri Başkan Yardımcılığı, Doğu ve Güneydoğu Koordinatörlüğü ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevlerinde bulunan Sarıeroğlu, Çankaya Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyeliği, HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanlığı, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanlığı, Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yürüttü.

AK Parti Ankara Milletvekili Sarıeroğlu'nun "Kadın Çalışmaları El Kitabı-Çalışan Kadınlar: Hakları ve Yeni Yasal Düzenlemeler" isimli bir kitabı ile Kayıtlı Çalışmanın Avantajları, İş Arama Teknikleri, Çocuk Hakları, AB Ülkelerinde Sosyal Diyalog Örnekleri isimlerinde ortak kitapları bulunmakta.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

16 Aralık 1951'de Şanlıurfa Birecik'te doğan Ahmet Eşref Fakıbaba, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Taksim İlk Yardım Hastanesi Genel Cerrahi kliniğinde ihtisas yapan Fakıbaba,

Amerika'da Texas Eyaleti Arlington Hastanesinde gözlemci olarak bulundu. Iğdır ve Birecik devlet hastanelerinde ve Şanlıurfa SSK Hastanesinde Başhekimlik yaptı. İki dönem Şanlıurfa Belediye Başkanlığı görevinde bulundu.

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba, evli ve 3 çocuk babası.

4 başbakan yardımcısı değişti

Başbakan Yardımcıları Tuğrul Türkeş ile Veysi Kaynak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da kabinede yer almadı.

Bakanlar Kurulundaki en kapsamlı değişiklik, Başbakan Yardımcılıklarında yapıldı. Toplam beş Başbakan Yardımcısından dördü değişti. 28 Ağustos 2015 tarihindeki seçim hükümetiyle kabineye giren Tuğrul Türkeş Bakanlar Kuruluna veda etti. Kabinede yer almayan diğer Başbakan Yardımcısı ise AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Veysi Kaynak oldu.

Kabinede Başbakan Yardımcısı Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı olurken, Giresun Milletvekili Nurettin Canikli ise Milli Savunma Bakanı görevine getirildi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise yeni kabinede Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Kabinede 2 kadın bakan

Kabinede Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya yerini korurken, kabinenin ikinci kadın bakanı ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilen Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu oldu.

Sarıeroğlu, ANAVATAN Hükümeti'nde 1987-1991 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan İmren Aykut'un ardından, bu koltuğa oturan ikinci kadın siyasetçi oldu. Aykut'tan 26 yıl sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilen Sarıeroğlu'nun, sendikacılık geçmişi de bulunuyor.

Kabinenin en genç üyesi ise yine 36 yaşındaki Fatma Betül Sayan Kaya oldu.

Kabinen bir diğer yeni ismi de Sağlık Bakanı Samsun Milletvekili Ahmet Demircan. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Demircan, uzun yıllar çeşitli devlet hastanelerinde görev aldı. Demircan, 20 ve 21. Dönem'de de Samsun Milletvekili seçilmiş, Necmettin Erbakan'ın başbakan olduğu 54. Hükümet'te Devlet Bakanlığı görevinde bulunmuştu.

Çavuşoğlu soyadlı ikinci bakan

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yer aldığı kabineye, aynı soy isme sahip Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da Başbakan Yardımcısı olarak girdi.

Yunanistan Gümülcine doğumlu Hakan Çavuşoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcılığı ve Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Şanlıurfa'dan Çelik gitti, Fakıbaba geldi

60, 61 ve 62’nci hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerini yürüten, 64'üncü hükümette de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevini üstlenen Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik de kabineye veda etti.

Çelik görevini ise aynı kentten milletvekili seçilen Ahmet Eşref Fakıbaba'ya bıraktı.

Yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile aynı fakülteden mezun olan Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Şanlıurfa Birecik'te doğdu. Fakıbaba, 2009'da bağımsız olarak girdiği yerel seçimlerde büyük başarı göstererek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş, daha sonra ise AK Parti'ye katılmıştı.

Gaziantep'ten ikinci bakan

Kabinen bir diğer genç ismi de 12 Mart 1977 doğumlu Abdulhamit Gül. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in ardından kabinenin ikinci Gaziantepli bakanı olan Gül, Nizip'te doğdu. Görevi Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan devralacak olan Gül, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Orman ve Su İşleri yine Eroğlu'na teslim

Veysel Eroğlu, uzun soluklu bakanlık görevine yine devam edecek. Eroğlu, 2007 yılındaki 60. Hükümet'in Çevre ve Orman Bakanı olarak kabinede yerini almıştı. Bakanlığın yapısının değişmesinin ardından, Orman ve Su İşleri Bakanlığı görevini sürdüren Eroğlu, 10 yıldır kabinede yer alıyor.