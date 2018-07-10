Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini açıkladı. Kabinede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 Bakan yer aldı.
Kabine üyeleri, TBMM’de yemin etti.
Ayrıntılar geliyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede yer alan bakanlar TBMM'de yemin etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini açıkladı. Kabinede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 Bakan yer aldı.
Kabine üyeleri, TBMM’de yemin etti.
Ayrıntılar geliyor...