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Kabine üyeleri TBMM'de yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni kabinede yer alan bakanlar TBMM'de yemin etti.

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Kabine üyeleri TBMMde yemin etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesini açıkladı. Kabinede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve 16 Bakan yer aldı.

Kabine üyeleri, TBMM’de yemin etti.

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