  • 05 MAYIS 2017, CUMA

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Buradasınız : » » 'Kabine değişikliği iddialarına cevap verilmiştir'

'Kabine değişikliği iddialarına cevap verilmiştir'

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, kabinede revizyon olacağına ilişkin iddialara yönelik, karar vericilerin bu konuya yanıt verdiğini kaydetti.

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Kabine değişikliği iddialarına cevap verilmiştir

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, kabinede revizyon olacağına ilişkin iddialara yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gerekli açıklamayı yaptığını belirterek, "Karar vericilerin cevabının dışında bir cevap olmaz. Karar vericiler de cevaplarını verdiler." dedi.

Bakan Arslan, Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Tedavileri Uygulama Merkezi açılış töreninde, alternatif tıp yöntemlerinin öneminin farkında olduklarını söyledi.

Arslan, söz konusu uygulamaların uzman ve bilinçli ellerle Sağlık Bakanlığının kontrolünde yapılmasının gerektiğini vurguladı.

Bakan Arslan, kabinede revizyon olacağına ilişkin iddiaların hatırlatılması üzerine, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'ın gerekli açıklamayı yaptığını ifade ederek, "Karar vericilerin cevabının dışında bir cevap olmaz. Karar vericiler de cevaplarını verdiler." diye konuştu.

Etiketler: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
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