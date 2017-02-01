  • 01 ŞUBAT 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » 'Kabine değişikliği gündemde yok'

'Kabine değişikliği gündemde yok'

Yasin Aktay, kabine değişikliği iddialarına ilişkin, "Emin olun yok. Hiç yok yani öyle bir konu ne konuşuldu ne de gündeme öyle bir konu gelmiş bulunuyor." dedi.

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Kabine değişikliği gündemde yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Yasin Aktay, partisinin MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı.

Parti Sözcüsü Aktay, kabine değişikliği iddialarına ilişkin, "Emin olun yok. Hiç yok yani öyle bir konu ne konuşuldu ne de gündeme öyle bir konu gelmiş bulunuyor." dedi.

'Gereğini elbette ki yapacağız'

Aktay konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin, sözüm ona Suriye Demokratik Güçleri denilen, aslında büyük ölçüde terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan terör örgütü unsurlarına çıtayı biraz daha yükselterek zırhlı araçlar, daha nitelikli silahlar vermeye başlamış olması da bu açıdan endişeyle izlediğimiz bir husus. Sadece izlemekle de tabii ki kalmayacağız, bunun da gereğini elbette ki yapacağız."

Etiketler: kabine değişikliği, Bakanlar, bakanlık, gündem, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, yasin aktay
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