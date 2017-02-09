Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu çalışmaları sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 24,5 kilometrelik Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu'nda Mecidiyeköy'den Tekstilkent'e kadar kazı çalışmasının tamamlandığını belirterek, "Toplam kazı çalışmasının ise yüzde 75,5'u tamamlandı. 2018 yılının sonuna doğru açmayı düşündüğümüz bu metro hattı tamamlandığında, insanlar Mahmutbey'den Kabataş'a kadar hızlı ve konforlu bir şekilde 31,5 dakikada ulaşabilecek. Günlük 1 milyon yolcu kapasiteli modern bir metro ortaya çıkacak." dedi.

Topbaş, Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu Tünel Açma Makineleri (TBM) çıkışı tünel birleşmesi törenine katıldı. Eyüp Veysel Karani İstasyonu'nda gerçekleşen törende konuşan Topbaş, bugün tarihe tanıklık ettiklerini ifade ederek, İstanbul'a, tarihe ve geleceğe hizmet etmenin ulvi bir görev olduğunu söyledi. İstanbulluların erişim noktasında sıkıntı yaşamasını istemediklerini vurgulayan Topbaş, Cumhurbaşkanı'nın 1994 yılında belediye başkanlığında başladığı 'hizmet etmek anlayışı' ile çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Topbaş, hiçbir engeli tanımadıklarını dile getirerek, "Bugün burada İstanbul için çok önemli ulaşım akslarından biri olan Kabataş'tan başlayıp Mahmutbey'e kadar, daha sonra da Bahçeşehir'e kadar gidecek olan bir metro hattının TBM buluşmasında birlikteyiz. Şu anda yerin 35 metre altındayız." diye konuştu.

İstanbul'da halen 151 kilometre metro hattı inşaatı var olduğuna değinen Topbaş, 149 kilometre de faal vaziyette raylı sistem olduğunu söyledi. İstanbul'da yerin altını demir ağlarla ördüklerini belirten Topbaş, şöyle konuştu:

İstanbul'da bugün 3 milyona yakın insanın raylı sistemi kullandığını hatırlatan Topbaş, hedeflerinin 11 milyon insanın raylı sistemi kullanabilir hale gelmesi olduğunu aktardı. Kabataş - Beşiktaş - Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattıyla ilgili bilgi veren Topbaş, İstanbul'da ulaşım master planına uygun olarak yapılan hatlarda, öncelikle yoğunluk olan bölgeleri seçtiklerini söyledi.

Entegrasyonun ardından ulaşım sürelerinin şöyle olması planlanıyor:

Beşiktaş-Mecidiyeköy 5,5 Dk

Mecidiyeköy -Alibeyköy 7,5 Dk

Çağlayan- Gaziosmanpaşa 13 Dk

Beşiktaş -Sarıyer Hacıosman 25,5 Dk

Mahmutbey-Mecidiyeköy 26 Dk

Beşiktaş -Mahmutbey 31,5 Dk

Mahmutbey-Yenikapı 39,5 Dk

Mahmutbey-Sarıyer Hacıosman 45 Dk

Mahmutbey-Üsküdar 48,5 Dk

Mahmutbey-Kadıköy 52 Dk

Mahmutbey-S. Gökçen 95,5 Dk

Öte yandan bu yeni metro hattında 300 adet sürücüsüz araç hizmet verecek. Bu araçlarda yolcu kapılarında LCD aktif güzergah haritaları olacak. Engelli dostu olan araçlarda cep telefonu şarj üniteleri bulunacak.