  • 03 MART 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.699
  • BIST 116859.19
    ALTIN 161.861
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » JÖH ve PÖH ekipleri sınıra sevk edildi

JÖH ve PÖH ekipleri sınıra sevk edildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Gaziantep'in İslahiye'deki Müşterek Görev Merkezi'nden bir grup JÖH ve PÖH, Suriye sınırına gönderildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
JÖH ve PÖH ekipleri sınıra sevk edildi

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Müşterek Görev Merkezi'nden yola çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Afrin'de terör örgütleri PYD/PKK-DEAŞ'a yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekipleri ile güvenlik korucuları, İslahiye ilçesinde kurulan İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nden zırhlı araçlar ve minibüslerle sınıra doğru hareket etti.

Askeri ve sivil araçların çıkışının ardından bir askeri helikopter de güvenlik amaçlı konvoya eşlik etmek üzere havalandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, JÖH, pöh, afrin, Zeytin Dalı Harekatı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER