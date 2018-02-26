JÖH ve PÖH birlikleri Afrin'de

JÖH ve PÖH, Hatay'ın Hassa ilçesinden Afrin'in Zeytin Dalı Harekatı'nda kurtarılan kuzey kırsalına giriş yaptı.

Birlikler, dün akşam saatlerinde Kilis'ten geçerek sınır hattına ulaşmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'de şimdiye kadar 84'ü köy olmak üzere 112 stratejik noktayı YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı.

Tank sevkiyatı sürüyor

Öte yandan sınır hattına farklı birliklerden tank ve zırhlı araç sevkiyatına da devam ediliyor. Sabah saatlerinden itibaren Afrin sınırındaki Kilis'e, batı illerinden askeri sevkiyat yapıldı. Güvenlik önlemleri alınarak, kente getirilen tank ve zırhlı araçların, sınır hattına konuşlandırılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA/ DHA