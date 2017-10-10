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Jeneratör ve yakıt ikmal araçları sınırda konuşlandırıldı

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikal kapsamında, konteyner, jeneratör ve askeri yakıt ikmal araçları Reyhanlı ilçesindeki sınır karakollarına konuşlandırıldı.

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Jeneratör ve yakıt ikmal araçları sınırda konuşlandırıldı

İdlib'deki çatışmasızlık bölgesine yönelik intikalin yapılacağı İdlib'in sınır komşusu Reyhanlı ilçesindeki askeri hareketlilik devam ediyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen konteyner, jeneratör ve askeri ikmal araçları ilçedeki sınır birliklerine sevk edildi.

Bu arada, zırhlı askeri araçların sınır hattında konuşlandığı, sınırda örülü duvarın bazı bölümlerinin ise kaldırıldığı görüldü.

Türkiye, Rusya ve İran'ın Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirdiği toplantılarda, Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib ili çatışmasızlık bölgesi ilan edilmişti. Mutabakata göre, Türkiye'nin İdlib'de çatışmasızlık bölgesinin sınırlarını teşkil eden güvenlikli bölgelerde kontrol ve gözlem noktaları oluşturarak asker konuşlandırması kararlaştırılmıştı. Gözlemci kuvvetin asli görevi, rejim ve muhalefet arasında çatışma yaşanmasını engellemek ve olası ateşkes ihlallerini izlemek olarak tanımlanmıştı.

Suriye'de ateşkes rejiminin takibi amacıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü'nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, İdlib bölgesinde 8 Ekim itibarıyla keşif faaliyetlerine başladığı bildirilmişti. 

Etiketler: sınır birlikleri, konteyner, jeneratör, İdlib çatışmasızlık bölgesi, idlib, askeri yakıt ikmal araçları
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