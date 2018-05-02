  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.168
    EURO 4.989
  • BIST 104725.74
    ALTIN 175.043
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Japon heyet TBMM'de

Japon heyet TBMM'de

Japonya Deniz Politikalarından Sorumlu Devlet Bakanı Teru Fukui ve beraberindeki heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temaslarda bulundu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Japon heyet TBMMde

Bakan Teru Fukui; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekili İlyas Şeker ile görüştü.

Fukui, iki ülke arasında yatırımların artırılması gerektiğini belirterek, özellikle dış ticaret alanında yapılacak işler bulunduğunu söyledi.

Komisyon Başkanı Altunyaldız da, iki ülke arasında iş birliğinin, yatırımın ve ticaretin artırılması gerektiğini belirterek, özellikle ticaret alanında ilişkilerin artığına dikkat çekti.

İki ülke arasında ticaret dengesinde önemli bir açık olduğunu ifade eden Altunyaldız, bu açığın kapatılması gerektiğini vurguladı.

"Japonya, Türkiye için önemli bir partner"

Fukui daha sonra Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanvekili İlyas Şeker ile bir araya geldi.

Japonya'nın Türkiye için önemli bir partner olduğunu söyleyen Şeker, "Japonya ile ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinin hızlandırılması gerekiyor" dedi.

Şeker, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunun altını çizdi ve seyahat uyarılarının kaldırılmasını istedi.

Fukui de turizm konusunda umutlu olduğunu, bu konuda ilişkilerin gelişeceğini söyledi.

Türkiye'den destek istedi

Son dönemlerde Kore Yarımadası'nda barış havası estiğini belirten Fukui, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore'de olduğunu hatırlattı.

Fukui, Kuzey Kore'nin Japon vatandaşlarını kaçırdığını ve bu konuda Türkiye'nin desteğini beklediklerini de dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Teru Fukui, tbmm, japon heyet, Japonya
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER