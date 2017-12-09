Jandarma'ya dış temsilciliklerde koruma görevi

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Jandarma Genel Komutanlığı Personeli Hakkındaki Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Türkiye'nin dış temsilciliklerinde koruma görevlisi olarak Dışişleri Bakanlığı kadrosunda geçici süreli görevlendirilecek Jandarma Genel Komutanlığı personelinin seçim, eğitim, atama, görev, yetki, sorumluluk, disiplin ve performans değerlendirme işlemlerine ilişkin usul ve esasları yönetmelikle belirlendi. Buna göre, koruma görevi yapacak adayların, jandarma branşında muvazzaf olarak çalışması, statü farkı gözetmeksizin fiilen en az beş yıl görev yapmış olması, en az bir Sıralı Hizmet Bölgesi görevini tamamlamış ve değerlendirme not ortalamalarının, 100 üzerinden 90 ve üzerinde olması şartı konuldu.

Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen zamanlarda, yazılı ve mülakat şeklinde yapılacak misyon koruma sınavında başarılı olan personel, yurt dışı görev öncesi, eğitim programına tabi tutulacak. Yönetmelikle, dış temsilciliklerde görev alacak koruma görevlilerinin görev süresi bir yıl olarak belirlenirken, bu süre Dışişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uygun görülmesi halinde bir yıl daha uzatılabilecek.

Dış temsilciliklere ait bina ve konutların güvenliğinin sağlanması ile misyon mensuplarının korunmaları için temsilciliklerde görevlendirilen subaylar, koruma amiri, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar ise koruma memuru olarak görevlendirilecek.

Kaynak: AA