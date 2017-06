'Jandarmamız dünya ölçeğinde ciddi bir itibara sahiptir'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Devletimizin istikrarlı ve güçlü büyümesine eş zamanlı olarak kendisini teknolojinin her alanında geliştiren, teknik kapasitesi, nitelikli personel gücü, hareket kabiliyeti giderek artan jandarmamız, bugün uluslararası standartlarda bir emniyet kurumu olarak dünya ölçeğinde de kendi adına ciddi bir itibara sahiptir." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, kuruluşunun 178'nci yıl dönümü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı heyetini kabul etti. Kabule, İçişleri Bakanı Soylu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.

Soylu, kabulde yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının kurulduğu günden bugüne kadar üzerine aldığı vazifeyi büyük bir fedakarlıkla yerine getirdiğini söyledi.

Köklü mazisinden ve milletten aldığı ilhamla 200 yıla yakın bir süredir suçla, suçluyla ve vatana yönelmiş her türlü tehlikeye karşı bir iman seddi gibi göğsünü siper eden jandarma teşkilatının bugün de ilk günkü azim ve kararlılıkla mücadelesine devam ettiğini kaydeden Süleyman Soylu, şunları ifade etti:

"Devletimizin istikrarlı ve güçlü büyümesine eş zamanlı olarak kendisini teknolojinin her alanında geliştiren, teknik kapasitesi, nitelikli personel gücü, hareket kabiliyeti giderek artan jandarmamız, bugün uluslararası standartlarda bir emniyet kurumu olarak dünya ölçeğinde de kendi adına ciddi bir itibara sahiptir. 178 yılın bilgi birikimi ve modern imkanların getirdiği güçle elini geleceğe uzatan jandarma teşkilatımız, terörden uyuşturucuya, trafikten asayişe kadar her sahada suçluyla ve suçla mücadele etmekte ve milletimizin umudu olmaya devam etmektedir."

Soylu, "Özellikle son dönemde Kato'da, Gabar'da, Tendürek'te ve bütün operasyon bölgelerinde yaz kış demeden elde ettiği başarılarla göğsümüzü kabartan başarımızın bu dönem inanıyorum ki kurumun ve ülkemizin tarihinde şanlı bir sayfa olarak yerini alacaktır." diye konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın jandarma teşkilatına verdiği destek ve Türkiye'nin altyapısına yaptığı katkıların, jandarmanın kazandığı her başarıda pay sahibi olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Her operasyon öncesinde, terörle ilgili yapmış olduğunuz her konuşmanızda güvenlik kuvvetlerinize kararlı bir şekilde ortaya koyduğunuz talimat ve arkasındaki duruşunuz, aslında bugün evlatlarımızın ve kahramanlarımızın orada yapmış olduğu büyük mücadelenin mimarisini oluşturmaktadır." şeklinde konuştu.

Şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını belirten Soylu, Başbakan Yıldırım'a, jandarma teşkilatına katkıları ve kendilerini kabulünden dolayı teşekkür etti.

"Her türlü görevi başarma kararlılığı içerisinde olacaktır"

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de komutanlığın başarılarla dolu 178 yılı geride bıraktığını belirterek, Başbakan Binali Yıldırım'a kabulünden dolayı teşekkürlerini iletti.

Jandarma teşkilatının kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin huzur ve güvenliğini sağlayan önemli yapı taşlarından birisi olduğunu belirten Orgeneral Güler, yurdun her köşesinde devletin kudret, adalet, şefkat ve merhametini fedakarlıkla ortaya koyduğunu söyledi.

Güler, şunları kaydetti:

"Tarihin her döneminde küresel ve bölgesel sorunların odağındaki böylesine önemli bir coğrafyada bulunan ülkemizin güvenliği, huzuru ve bekası için Jandarma Genel Komutanlığının başta teröristle mücadele olmak üzere kendisine tevdi edilen tüm görevleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve kanunlarından aldığı yetkiyle yerine getirmesi hayati önemdedir. Bu hassasiyetin bilincinde olan Jandarma Genel Komutanlığımız, milli, kültürel ve ahlaki değerlere sahip, cumhuriyetimizin temel niteliklerine bağlı, vatanını, milletini ve bayrağını seven, milletinin emrinde ve vazifesini her şeyin üzerinde tutan personeliyle bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkesinin bekası ve milletinin huzuru için kendisine tevdi edilecek her türlü görevi başarma kararlılığı içerisinde olacaktır."

Yaşar Güler, Başbakan Yıldırım'ın destekleriyle jandarma teşkilatının önemli destek gördüğünü ve teknolojik olarak önemli bir seviyeye geldiğinin altını çizerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile0 silah arkadaşları ve şehitleri rahmetle, gazileri ve ailelerini ise şükranla andığını ifade etti.

Öte yandan kabulde, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Başbakan Yıldırım'ı salona gelişinde 15 Temmuz Marşı'yla karşıladı.