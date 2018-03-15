Jandarmadan Zeytin Dalı Harekatı'na yeni marş

Jandarma Genel Komutanlığı, Zeytin Dalı Harekatı'na sözlerini Kahramanmaraş Elbistanlı şair Ramazan Pamuk'un yazdığı "Aslan Mehmetçik" şiirini yeniden besteleyerek destek verdi.

"Doğmamış cihana böyle bir aslan, kükremiş sel gibi coşar Mehmedim" sözleriyle başlayan şiir, marş ritminde yeniden düzenlendi.

Ramazan Pamuk'un sözlerini yazdığı Mehmedim türküsünü Özlem Üngör Kavadar besteledi ve İlker Gökkaya ile seslendirdi.

Düzenlemesini Başçavuş Nuri Sarp'ın yaptığı eser, Jandarma Bandosunca icra edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Türk askerinin kahramanlığı anlatan Mehmedim türküsü Zeytindalı harekatını gerçekleştiren askerlere ithaf edildi.

"Askerimizi de mehter marşı ile ayrıca yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 46. Muhtarlar Toplantısı'nda yeni marş isteğini söylemişti.

"Tabii hayıflanacak daha başka meselelerimiz de var. Mesela 34 yıllık terörle mücadele dönemimizi şöyle hakkıyla ifade edecek bir şiirimiz, bir marşımız da yok. Geçen arkadaşlarıma onu söyledim. Şu anda Fırat Kalkanı, Afrin, biz bununla ilgili, adeta bir İstiklal Marşı gibi demeyeyim ama oraya belki tırmanamazlar, yetişemezler, hiç olmazsa bir mehter marşı gibi bir marşı da yazamazlar mı? Bunu hazırlasınlar. Evde torunum bile maşallah mehter marşı ile yürüyor. Askerimizi de mehter marşı ile ayrıca yürütür gibi yeni marşlarla yürütelim."

Kaynak: AA, TRT Haber