  • 30 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Jandarma'dan "Huzurunuz, huzurumuzdur" klibi

Jandarma'dan "Huzurunuz, huzurumuzdur" klibi

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesaplarından "Huzurunuz, huzurumuzdur" başlığıyla bir klip yayınladı.

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Bingöl'ün Kiğı bölgesinde devam eden operasyonlarda görev alan Kiğı 2'nci Jandarma Komando Alay Komutanlığına bağlı birliklerin görüntülerinin yer aldığı video klip Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının, "Huzurunuz, huzurumuzdur" başlığıyla yayınlanan klipte, komandoların zor arazi şartlarında yaptıkları arama, tarama ve gözetleme faaliyetleri gözler önüne seriliyor.

Komandolara ait görsellerden oluşan 1 dakika 56 saniyelik klipte, teröristlerin bulunabileceği değerlendirilen bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlardan da kesitler yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: jandarma genel komutanlığı, Bingöl
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