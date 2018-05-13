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Jandarma'dan duygu dolu Anneler Günü mesajı

Jandarma Genel Komutanlığı, Anneler Günü’nü özel bir video ile kutladı.

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Jandarma Genel Komutanlığı, Anneler Günü vesilesiyle, “Hayatımızın her anında yanımızda olan başta şehit anneleri olmak üzere fedakâr annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun” başlıklı bir video yayınladı.

Jandarma bünyesinde görev yapan bir anne ve çocuğunun oynadığı videoda, asker annenin görev azminin yanı sıra anne şefkati de gözler önüne serildi.

 

 

Kaynak: TRT Haber

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