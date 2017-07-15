Jandarma'dan "15 Temmuz" şehitleri anısına klip

Jandarma Genel Komutanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olanlar anısına klip hazırladı.

Klipte, FETÖ üyelerince gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların fotoğrafları ile isimleri, "Demokrasi Marşı" eşliğinde yer alıyor.

İkiye bölünen görüntüde marşta geçen sözler, kadın jandarma tarafından işaret diliyle anlatılıyor.

Dalgalanan Türk bayrağı ve "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anısına" yazısıyla başlayan klip, "15 Temmuz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz" ifadesiyle sona eriyor.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından da yayımlanan klip, çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.