Jandarma'dan 10 Kasım için özel klip

Jandarma Genel Komutanlığınca, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79'uncu yılı nedeniyle özel klip hazırlandı.

Jandarma Genel Komutanlığınca, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 79'uncu yılı nedeniyle özel klip hazırlandı.

Jandarma Genel Komutanlığının resmi sosyal medya hesabında yayımlanan klip, Atatürk'ün sesinden 10. Yıl Nutku'ndan bölümler eşliğinde fotoğraf, görüntü ve kara kalem çizimlerden oluşuyor.

Klip boyuncu sağ alt kısımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılı olan 1881'den bugüne kadar işleyen zaman sayacı dikkati çekiyor.

Klip, "Büyük fikirler, doğar, büyür ve yaşamaya devam eder." ifadesiyle sona eriyor.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından "Saygı ve özlemle..." ifadesiyle yayımlanan klip, çok sayıda beğeni aldı ve takipçiler tarafından paylaşıldı.