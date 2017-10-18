Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yönetmeliği yayımlandı

Yönetmelik, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi bünyesinde kurulan fakülte ve meslek yüksekokullarında yürütülen lisans ve ön lisans düzeyindeki eğitim ve öğretim programları ile sürelerini, öğrencilerin sınav ve değerlendirme esasları ile başarı durumlarını, stajlarını, öğrenci ve öğretim elemanlarının izinlerini, dikey geçiş esaslarını, öğrenciliğin sona ermesi, ayrılma, mezuniyet ve diploma işlemlerini kapsıyor.

Yönetmeliğe göre Akademi ve Meslek Yüksekokulu'unda eğitim dili Türkçe olacak. Ancak Yükseköğreti Kurulu, ilgili kurulların ve senatonun önerisi ile kısmen yabancı dilde eğitim-öğretime izin verebilecek.

Akademide, yabancı dil hazırlık eğitimi ingilizce ve uluslararası öğrencilerin Türkçe hazırlık sınıfları için bir yıl olacak.

Lisans ve ön lisans eğitimi, sınıflarda, laboratuvarlarda, tatbikat ve eğitim merkezlerinde, seçilmiş birlik, tesis ve araziler ile denizde icra edilecek.

Eğitim ve öğretim, teorik ve uygulamalı dersler ile laboratuvar çalışması, bitirme ödevi ve projesi, ödev çalışması, staj, atış ve tatbikat eğitimi, meslek uygulamaları, inceleme gezileri, araştırma, seminer, pratik çalışma, atölye ve benzeri öğretme-öğrenme etkinliklerinden oluşacak.

Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim ders geçme esasına dayalı olacak ve kredili sisteme göre yürütülecek.

Eğitim-öğretim dönemleri, yarı yıl veya yıl esasına göre düzenlenecek, güz, bahar ve yaz dönemlerinden oluşacak. Bir yarı yıl 14, bir yıl 28 akademik ders haftasından şeklinde ayarlanacak. Sınav haftaları ise bu sürenin dışında tutulacak. Yaz dönemi açılıp açılmayacağı ve hangi derslerin açılacağı, ilgili kurulların önerisi üzerine senato tarafından belirlenecek.

Derslere devam mecburiyeti

İdarece kabul edilip senato tarafından onaylanan olağanüstü mazeretler hariç bir dersin toplam ders saatinin üçte birini aşan sürede devamsızlık yapanlar o derse ait tüm sınav haklarını kaybetmiş ve başarısız sayılacak. AA