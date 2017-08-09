  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Geçen ay düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 345 şüpheli yakalanırken, 150 kilo 63 gram eroin, 3 ton 934 kilosu kubar olmak üzere 5 ton esrar ele geçirildi

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Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Jandarma Genel Komutanlığınca geçen ay düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 345 şüpheli yakalanırken, 150 kilo 63 gram eroin, 3 ton 934 kilosu kubar olmak üzere 5 ton esrar ele geçirildi.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruya göre, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden şüphelilere yönelik operasyon ve denetimlere hız kesmeden kararlılıkla devam ediliyor.

Bu kapsamda, jandarma ekiplerince 1-31 Temmuz tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 345 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda ayrıca 150 kilo 63 gram eroin, 3 bin 934 kilo kubar esrar, bin 66 kilo toz esrar, 95 bin 716 narkotik psikotrop tablet, 514 bin 669 paket kaçak sigara, 33 bin 196 litre kaçak içki, 21 bin 630 kilo kaçak çay, 15 bin 999 litre akaryakıt ve bin 355 kültür ve tabiat varlığı ele geçirildi.

Etiketler: jandarma genel komutanlığı, esrar, eroin
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