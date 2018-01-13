Jandarma soğukta, karlı dağlarda destan yazıyor

Güvenlik güçleri kar kış demeden düzenlediği operasyonlarla terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medya hesabından "Bu milletin kahraman evlatları..." notuyla paylaştığı Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan klipte Tunceli Ovacık Jandarma Komando Taburu'nun gerçekleştirdiği operasyon görüntüleri vardı.

Bu milletin kahraman evlatları... pic.twitter.com/eFAEKvwGzR — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 12 Ocak 2018

Personelin kaskına takılan kamera ile çekilen görüntülerde, jandarmanın karla kaplı zorlu arazilerde terör örgütü mensuplarına yönelik yürüttüğü operasyon anları bulunuyor.

Görüntüler, "Burada kar yok, fedakarlık var. Burada fırtına yok, feragat var. Dağ, tepe yok, vatan, millet var. Soğuk yok, inanç var. Zorluk yok, korkusuzluk var. Burada jandarma var. Jandarma varsa güven var." ifadelerinin yer aldığı telsiz anonsları eşliğinde ilerliyor.

Klip, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilip paylaşıldı.

Kaynak: AA