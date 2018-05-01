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Buradasınız : » » Jandarma, MI-17 helikopteriyle bir ilke imza attı

Jandarma, MI-17 helikopteriyle bir ilke imza attı

Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye’de ilk defa arka kapağı sökülerek uçurulan MI-17 helikopterinden jandarma paraşütçülerinin serbest atlayış görüntülerini paylaştı.

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"İlkleri biz başarırız!" notuyla paylaşılan klipte, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Tugayı personelinin 23 Nisan'da Polatlı Duatepe'de yaptıkları atlayış anları yer aldı.

Klipte, JÖAK paraşüt takımının 10 bin fitte Türk bayrağını dalgalandırdığı görülüyor.

 

 

Kaynak: AA

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