Jandarma, MI-17 helikopteriyle bir ilke imza attı

"İlkleri biz başarırız!" notuyla paylaşılan klipte, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Tugayı personelinin 23 Nisan'da Polatlı Duatepe'de yaptıkları atlayış anları yer aldı.

Klipte, JÖAK paraşüt takımının 10 bin fitte Türk bayrağını dalgalandırdığı görülüyor.

İlkleri Biz Başarırız!

Pilotlarımız Türkiye’de ilk defa MI-17 helikopteri, arka kapağını sökerek havalandırdı ve jandarma paraşütçülerimiz helikopterden serbest atlayış yaptı.#JÖAK Paraşüt Takımımız 10000 fitte Türk bayrağını dalgalandırdı. #JandarmaHavacılık #JÖAKHerYerde pic.twitter.com/52En9ylVDR