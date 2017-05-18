Jandarma Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Jandarma Genel Komutanlığı, düzenlediği "Bir Yazarın Kitap Dinletisinde En Fazla Okurun Katılımı" etkinliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.
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