Jandarma Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşunun 178. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 5 bin 754 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen "Bir Yazarın Kitap Dinletisinde En Fazla Okurun Katılımı" etkinliğiyle Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazandı.

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığının 178. kuruluş yıl dönümü faaliyetleri kapsamında, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek amacıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Stadyumu’nda "Bir Yazarın Kitap Dinletisinde En Fazla Okurun Katılımı" konulu rekor denemesi yapıldı.

Etkinliğe, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Aselsan personeli ile ailelerinden oluşan 5 bin 754 kişi katıldı. Kesintisiz bir saat süren rekor denemesinde, katılımcılar, Jandarma Binbaşı Ömer Gürdal'ın yüksek sesle okuduğu "Ayyıldız Ruhu" isimli kitabı yerlerinden takip etti.

Katılımcıların takibi, alanda kurulan kamera ve insansız hava araçlarıyla Guinness yetkililerince izlendi. Bu kayıtlar, rekor denemesinin geçerli sayılabilmesinin ön koşulu sayıldı ve değerlendirmeye alındı.

Değerlendirme sonucunda Guinness yetkilileri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin, Almanya'nın 5 bin 405 kişilik "Bir Yazarın Kitap Dinletisinde En Fazla Okurun Katılımı" rekorunu 5 bin 754 kişilik katılımla geçtiğini bildirdi. Katılımcılar rekoru Türk bayrakları ve "En büyük jandarma" sloganlarıyla kutladı.

Denemenin tamamlanmasının ardından katılımcılar kendilerine kitapla birlikte verilen ayraçların arka yüzüne dilek ve temennilerini yazıp, imzalayarak eserleri toplama noktasına teslim etti.

Programın sonunda Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, etkinliğe verdikleri destekten dolayı Aselsan Yönetim Kurulu üyesi Bayram Gençcan'a plaket takdim etti.

Etkinlikte kullanılan kitaplar farklı illerde öğrenim gören gençlere Jandarma Genel Komutanlığının armağanı olarak gönderilecek.