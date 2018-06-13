Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 179. yıl klibi

Jandarma Genel Komutanlığı, 179. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesaplarından bir video klip yayınladı.
"Üç asırda; cesaretle, fedakarca, gururla Jandarma 179 Yaşında" başlığıyla paylaşılan video büyük beğeni aldı.
Görüntülerde, Jandarma ekiplerinin faaliyetleri, operasyonları, eğitimleri ve vatandaşlarla olan samimi ilişkisini gösteren anlar yer alıyor.
Video, “Kanun Ordusu Jandarma 179 Yaşında” sloganıyla sona eriyor.
Üç asırda; cesaretle, fedakârca, gururla #Jandarma179Yaşındapic.twitter.com/2gGSU5pKbN— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 13 Haziran 2018
Kaynak: TRT Haber