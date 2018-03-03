Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Gaziantep'te

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görevli JÖH ve PÖH ekipleri ile güvenlik korucularının konuşlandığı ilçedeki Müşterek Görev Merkezi'ne helikopterle geldi.

Orgeneral Çetin'i burada, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Belediye Başkanı Kemal Vural, AFAD İl Müdürü Sinan Atakan, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel, İlçe Müftüsü Ramazan Dolu ile diğer yetkililer karşıladı.

Güvenlik güçleri ile öğle yemeği yedi

İçişleri Bakanlığı Müşterek Görev Merkezi'nde güvenlik güçlerine hitap eden Orgeneral Çetin, ardından birlikte öğle yemeği yedi.

Çetin daha sonra Hatay’daki sınır bölgesine hareket etti.

Kaynak: AA