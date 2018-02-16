Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Siirt'te esnafı ziyaret etti.

Kentteki temaslarını sürdüren Orgeneral Çetin, beraberindeki heyetle Güres Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Orgeneral Çetin, burada yaptığı konuşmada, kenti canlı görmekten son derece mutlu olduğunu belirtti.

"Ülkemizdeki huzurun her yerde devam etmesini istiyoruz. Sayın Valimiz de zaten burada gereken her şeyi yaparak huzurun çok daha iyi seviyeye gelmesi için çaba sarf ediyor." ifadesini kullanan Çetin, kentin güzel ve huzurlu bir yer olduğunu dile getirdi.

Eski habercisinin çay davetini kırmadı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, makam aracına bineceği sırada yanına gelen Burak Işıktaş adlı vatandaşla sohbet etti. Işıktaş'ın Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Başkanlığı döneminde yanında "haberci" olarak vatani görevini yerine getirdiğini dile getiren Çetin, Işıktaş'ı iş yerinde ziyaret etti.

Işıktaş ile çay içip sohbet eden Çetin, kentteki huzurun artması temennisinde bulundu. Türkiye'nin çok güzel bir huzur ortamında bulunduğunu dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

"Bunun daha da artmasını, pekişmesini istiyoruz. Bunu da sizlerin desteğiyle sağlayabiliriz. Çünkü sizin için bunları yapıyoruz. Siz de kendi huzurunuz için bize destek vereceksiniz. Hep birlikte ve Allah'ın yardımıyla daha güzel olacak. Allah'ın yardımı ve askerimizin, jandarmamızın, polisimizin, korucumuzun ve vatandaşlarımızın gayreti ve alınan güvenlik tedbirleriyle herkesin mutlu bir şekilde işinde, gücünde terör olmadan, insanların huzuru bozulmadan hayatını devam ettirmesi hepimizin hedefi, herkesin isteğidir."

Orgeneral Çetin'e, Vali Ali Fuat Atik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve Siirt İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek de eşlik etti.

Kaynak: AA