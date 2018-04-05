  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Jandarma 500 subay alacak

Jandarma Genel Komutanlığı'na 430'u sözleşmeli, 70'i muvazzaf 500 subay alınacak.

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Jandarma 500 subay alacak

Jandarma Genel Komutanlığı, subay ihtiyacının karşılanması amacıyla sözleşmeli ve muvazzaf subay alacak. Ön başvurular 8 Nisan'a kadar www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinden ve e-devlet üzerinden yapılacak.

Ön başvuru yapan adayların KPSS notunun yüzde 70'i, ALES notunun da yüzde 30'u alınarak oluşturulan puana göre, 13 Nisan'a kadar www.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden "seçme sınavlarına çağrılma ve sınav ücretini yatırma" duyurusu yapılacak.

 

 

Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylar, belge inceleme, fiziki kontrol, fiziki yeterlilik, mülakat sınav aşamalarına tabi tutulacak. Bu sınavlarda başarılı olan 430'u sözleşmeli, 70'i (60 pilot, 10 tabip) muvazzaf olmak üzere 500 subay, Jandarma Genel Komutanlığına katılacak.

Komutanlığın sosyal medya hesaplarından da söz konusu alıma ilişkin video paylaşıldı. "Göklerin Yılmaz Bekçileri" notuyla paylaşılan videoda, Jandarma Havacılık Başkanlığında görevli personelin, uçuş öncesi hazırlık ve uçuş anları yer aldı.

Kaynak: AA
 

Etiketler: subay, Sözleşmeli, muvazzaf, jandarma genel komtanlığı
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