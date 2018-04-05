Jandarma 500 subay alacak

Jandarma Genel Komutanlığı, subay ihtiyacının karşılanması amacıyla sözleşmeli ve muvazzaf subay alacak. Ön başvurular 8 Nisan'a kadar www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinden ve e-devlet üzerinden yapılacak.

Ön başvuru yapan adayların KPSS notunun yüzde 70'i, ALES notunun da yüzde 30'u alınarak oluşturulan puana göre, 13 Nisan'a kadar www.jandarma.gov.tr internet adresi üzerinden "seçme sınavlarına çağrılma ve sınav ücretini yatırma" duyurusu yapılacak.

Göklerin Yılmaz Bekçileri, Jandarma Havacılık Başkanlığı



Pilotluk Başvurusu için son 5 gün



Başvuru Linki https://t.co/r5YgeaDER8



#JandarmaHavacılık pic.twitter.com/tratsIk8Cp — T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) 4 Nisan 2018

Seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan adaylar, belge inceleme, fiziki kontrol, fiziki yeterlilik, mülakat sınav aşamalarına tabi tutulacak. Bu sınavlarda başarılı olan 430'u sözleşmeli, 70'i (60 pilot, 10 tabip) muvazzaf olmak üzere 500 subay, Jandarma Genel Komutanlığına katılacak.

Komutanlığın sosyal medya hesaplarından da söz konusu alıma ilişkin video paylaşıldı. "Göklerin Yılmaz Bekçileri" notuyla paylaşılan videoda, Jandarma Havacılık Başkanlığında görevli personelin, uçuş öncesi hazırlık ve uçuş anları yer aldı.

Kaynak: AA

