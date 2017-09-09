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Buradasınız : » » İzmir'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü

İzmir'in kurtuluşunun 95. yıl dönümü

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı törenlerle kutlanıyor. Kutlamalar Konak Meydanı'nda başladı.

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İzmirin kurtuluşunun 95. yıl dönümü

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılı törenlerle kutlanıyor. Kutlamalar Konak Meydanı'nda başladı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın alana gelmesinin ardından süvari birlikleri de, İzmir'in işgalden kurtarılışını temsilen alana giriş yaptı.

Ardından Hükümet Konağı'na Türk bayrağı çekildi.

İzmir'in düşmandan alınmasının temsilen tamamlanmasından sonra hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Törende, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinden getirilen toprak ve bayrak da Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu tarafından Başbakan Binali Yıldırım'a takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının da okunduğu kutlamalara çok sayıda vatandaş da ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. 

 

Etiketler: izmir'in kurtuluşu, Başbakan Yıldırım
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