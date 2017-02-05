  • 05 ŞUBAT 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.698
    EURO 3.988
  • BIST 88389.5
    ALTIN 144.906
Buradasınız : » » İzmir'i kana bulayacaklardı! Yakalandılar

İzmir'i kana bulayacaklardı! Yakalandılar

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen 8 zanlı yakalandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İzmiri kana bulayacaklardı! Yakalandılar

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kent merkezi ve Menemen ilçesinde belirlenen 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kente eylem hazırlığı

Gözaltına alınan zanlıların terör örgütü adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulundukları, DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde oldukları, zaman zaman çatışma bölgelerine gidip geldikleri ve kentte eylem hazırlığında oldukları ileri sürüldü.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda örgütsel döküman ile bir av tüfeği ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

FETÖ elebaşının kitapları ele geçirildi

Şüphelilerin evlerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'e ait kitapların da bulunması dikkati çekti. 

Etiketler: izmir, terör örgütü, DEAŞ, terör operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

GÜNDEM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER