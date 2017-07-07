İzmir'deki orman yangının bilançosu ağır oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde yaklaşık bin hektar orman arazisinin zarar gördüğü yangının ardından, tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Menderes'te 1 Temmuz'da makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma işlemleri devam ediyor.

Menderes Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri de zarar gören arazide hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre yangında başta zeytin, badem ve armut ağaçlarının bulunduğu, yaklaşık 200 dönüm tarım arazisi zarar gördü. Süs bitkileri üretiminin de yapıldığı bölgede bir sera kül oldu.

Yangında bir traktör ve minibüsle tarımda kullanılan çok sayıda ekipman kullanılamaz hale geldi. Ayrıca çok sayıda arı kovanı da zarar gördü. Bazı kovanların tamamen yandığı, kovandan geriye sadece metal parçalarının kaldığı, arıların telef olduğu belirtildi.

Üretici Ali Akkaya, yangında 3 dönüm meyve bahçesinin bir dönümünün tamamen yandığını, burada 50 zeytin ve 35 meyve ağacının bulunduğunu, zararının yaklaşık 50 bin lira olduğunu söyledi.

Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınında, 1 Temmuz Cumartesi günü öğle saatlerinde makilik arazide başlayan ve çevredeki ormana sıçradıktan sonra geniş bir alanda etkili olan yangın, havadan ve karadan yoğun mücadele sonucu kontrol altına alınmıştı.

Yangının Gümüldür'e yönelmesi kritik müdahaleyle önlendi

İzmir'in Menderes ilçesinde 4 günde kontrol altına alınabilen orman yangınında, alevlerin ilçenin turistik beldesi Gümüldür'e ulaşmasının kritik bir müdahaleyle önlendiği ortaya çıktı.

1 Temmuz'da saat 13.00 sıralarında çıkan ve 4 gün sonra kontrol altına alınabilen yangının, Menderes'in turistik beldesi Gümüldüre ulaşması, orman bölge müdürlüğü ekiplerinin kritik müdahalesiyle engellendi.

Yaklaşık bin hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, alevlerin ormanlık alan içindeki taş ocağına ulaşmadan durdurulması, yangının Gümüldür'e doğru yönelmesini ve daha büyük bir facianın yaşanmasını önledi.

Yangında 80 kişinin çalıştığı taş ocağı, jandarma ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin uyarısıyla tahliye edildi. Tahliye sırasında taş ocağı yetkilileri, ocak içinde ağaçlara yakın konumdaki iki tankerde yaklaşık 35 bin litre mazot yüklü olduğunu, bunların alevler arasında kalması halinde patlayabileceğini bildirerek orman bölge müdürlüğü yetkililerinden acil yardım talep etti. Talep üzerine yangın söndürme helikopterleri ve arazözler, ivedi olarak taş ocağına yönlendirildi. Burada yapılan müdahalede yangının önü kesildi.