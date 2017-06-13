İzmir'de saldırı hazırlığında olan 6 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda terör örgütü Devrimci Komünarlar Partisi/ Birleşik Özgürlük Güçleri (DKP/BÖG) üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terörist gruplarla hareket eden bazı kişilerin Suriye'deki çatışma bölgelerine eleman götürdükleri, kentte silahlı ve bombalı eylem hazırlığı yaptıkları bilgisi üzerine 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin İzmir merkez olmak üzere Ankara, Mersin ve Muğla'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda terör örgütü DKP/BÖG üyesi oldukları iddia edilen 11 zanlı yakalandı.

Operasyon kapsamında Alsancak semtinde bulunan Devrimci Parti (DEV-PAR) İzmir İl Başkanlığında da arama yapıldı. Aramalarda, terör örgütünün silahlı faaliyetlerine katılmak üzere kırsal alana gönderilen kişilere ait döküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Adliyesine sevk edilen zanlılardan 4'ü savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlılardan 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise tutuklandı.