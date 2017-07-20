İzmir'de PKK/KCK operasyonunda 3 tutuklama

İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, terör örgütüne destek veren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 10'u salıverildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 14 Temmuz'da terörle mücadele, istihbarat ve özel harekat şubelerinin katılımıyla, terör örgütüne destek veren kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alınmıştı.