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İzmir'de nevruz öncesi operasyon: 61 gözaltı

İzmir'de yaklaşan nevruz öncesi 1500 polisin katılımıyla geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

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İzmirde nevruz öncesi operasyon: 61 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nevruz öncesi kent genelinde, terör, uyuşturucu ve asayiş olaylarının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilerin adresleri tek tek arandı.

Bin 500 polisin katıldığı ve iki polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda ekipler, 4 narkotik dedektör köpeği yardımıyla evlerde arama yaptı.

Biri asker kaçağı olduğu belirlenen 61 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 4 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 62 mermi, 8 ruhsatsız pompalı tüfek, 101 fişek, birer kılıç, döner bıçağı, 30 gram skunk, 155 gram esrar ile terör örgütü PKK/KCK'ya ait çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Kaynak: AA 

Etiketler: operasyon, nevruz, izmir, gözaltı
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