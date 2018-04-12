İzmir'de FETÖ soruşturması: 53 gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki kripto yapılanmasına yürütülen soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan zanlıların verdikleri bilgi ve ifadeler doğrultusunda, daha önce haklarında herhangi bir işlem yapılmayan ve örgütün kripto yapılanması içinde yer aldığı iddia edilen 53 kişi hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

34'ü gözaltına alındı

Çoğunluğu muvazzaf subay zanlıların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri İzmir merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı verilen zanlılardan 34'ü gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan diğer zanlılar aranıyor.

Kaynak: AA